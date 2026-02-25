Політика Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на відповідь щодо ядерної угоди

2026-02-25 13:31

Лідер США дав Ірану лише дві доби для відповіді щодо ядерної угоди.

Видання Axios пише, що зустріч відбудеться за умови, якщо протягом найближчих 48 годин Тегеран надасть детальну письмову пропозицію щодо параметрів майбутньої ядерної угоди.

"Якщо Іран надасть проєкт пропозиції, США готові зустрітися в Женеві в п'ятницю, щоб розпочати детальні переговори з метою досягнення ядерної угоди", – заявив один з американських посадовців.

Як зазначається у матеріалі, нинішній дипломатичний тиск може стати останнім шансом для досягнення домовленостей до можливого загострення ситуації.

В адміністрації Трампа очікують на конкретний документ із боку Ірану.

