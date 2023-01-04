ВОЙНА В Украине Электричества станет больше: Украина получит большое количество трансформаторов и генераторов

2023-01-04 19:00

По состоянию на 4 января Украина договорилась с партнерами о поставках около 1 800 трансформаторов. Также будут поставлены почти 8 000 генераторов разной мощности.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, не назвав, впрочем, сроков получения оборудования. Он отметил, что Украина получит генераторы:

- мощностью до 100 кВт – 7 000 шт.;

- более 100 кВт – 600 шт.

Кроме того, сообщил министр, достигнуты договоренности по поставкам других компонентов, необходимых для обеспечения работы энергоинфраструктуры. В частности:

- более 40 км кабеля;

- сотни наименований запчастей, с помощью которых энергетики смогут производить ремонт пострадавших от обстрелов объектов.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал, что замена уничтоженных российскими обстрелами трансформаторов начнется не раньше весны. Ведь первые из них придут в Украину, по ожиданиям, в марте-апреле.

"Трансформатор – это 250-тонный агрерат, размером в 1,5 железнодорожных вагона. Он крайне высокотехнологичен. ... Когда он будет произведен, самолета, который мог бы перевезти 250 тонн, больше в мире не существует. Поэтому придется везти кораблями. А это еще 5-6 недель на дорогу. Поэтому первые трансформаторы доедут в Украину в марте-апреле. До того времени будет очень сложно", – сказал Харченко.

В "Укрэнерго" же уже признали: и ремонт разбитой инфраструктуры, и создание новой займет годы. "Построить новую высоковольтную подстанцию – это несколько лет. Обеспечить ее надежную эксплуатацию в сети – это годы ежедневной круглосуточной кропотливой работы наших специалистов", – рассказали в компании.