ВОЙНА В Украине Ближайшие три месяца будут решающими для исхода войны в Украине - рф пойдет ва-банк

2023-01-13 18:28

Путинская роССия в ближайшие месяцы пойдет ва-банк. кремль не может растягивать войну в Украине на долго из-за внутренних проблем в стране. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина.

"Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что россия должна идти уже ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы на россии", – сказал он во время телемарафона.

При этом по словам Данилова, в кремле уже "готовятся к определенным событиям", поскольку "любят даты".

"24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов", – предположил он.

Ранее Данилов предупреждал, что на пути к победе у украинцев остался "самый тяжелый отрезок". Теперь нужно окончательно освободить все территории Украины и главное – наказать эрефию за военные преступления.

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