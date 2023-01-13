ВОЙНА В Украине фото Лучше без света чем в неволе: итоги года по ракетному террору украинской энергетической инфраструктуры

2023-01-13 14:30

Лучше без света чем с русней: итоги года по ракетному террору украинской энергоструктуры

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ВОЙНА В Украине

фото Лучше без света чем в неволе: итоги года по ракетному террору украинской энергетической инфраструктуры 2023-01-13 14:30
Україна отримала нову партію Starlink від Польщі — одну з найбільших за весь час 2023-01-13 13:33
В НАТО признали, что война в Украине скоро не закончится, и Запад должен быть готов к долгосрочной поддержке Киева 2023-01-13 12:29
В Україні зараз немає необхідності в тому, щоб оголошувати масову мобілізацію, - міністр оборони Олексій Резніков 2023-01-13 11:34