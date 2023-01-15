Политика Беспредел по-министерски: экс-жена замминистра Васькова "отжимает" офис в центре Одессы?

2023-01-15 14:10

Бывшая супруга Юрия Васькова, заместителя действующего министра инфраструктуры, отбирает у законных владельцев помещения в центре Одессы: подробности рейдерской схемы

Как стать владелицей шикарного офиса в центре Одессы? Оказывается, не обязательно платить за помещение рыночную цену – достаточно просто иметь влиятельных покровителей и достаточно наглости, чтобы отжать недвижимость под видом аренды. Именно такую схему, по словам законных владельцев, провернула бывшая супруга замминистра Васькова – Мария Ковылина.

Детали рейдерской сделки в Одессе выяснил журналист "СтопКора" Артем Поликовский.

Одесский пенсионер Владимир Власюк и его супруга уже много лет сдают в аренду помещение по ул. Гоголя, 23. Когда-то здесь было три квартиры, принадлежавшие семье Власюков, объединены в одну. Рядом – историческое сердце города, порт, центральные улицы, то есть место – довольно популярно. Доход от аренды – существенное финансовое подспорье для двух пенсионеров.

"Сдаем в аренду потому, что пенсии – малы, у меня пенсия 6 тысяч, у жены – 3 тысячи гривен. Этого нам не хватает, и поэтому мы ищем арендаторов ", – рассказывает господин Владимир.

Однако почти два года тому назад произошла неприятная история.

В начале 2021 года предыдущие арендаторы выехали из помещения, и на него появилась новая претендентка – бизнес-леди Мария Ковылина. Однако уже с предложением не аренды, а выкупа помещения за бесценок. Женщина предложила владельцам сумму, втрое ниже рыночной стоимости.

"Это помещение находится в доме-памятнике архитектуры, охраняется государством и в то время подобные помещения оценивались от 1000 долларов за квадратный метр. Она предлагала за 400 долларов – меня это не устроило. Я отказал", – отмечает пенсионер.

В итоге стороны сошлись все же на аренде помещения, но с предварительным исполнением в нем ремонта. На проведение ремонтных работ в договоре прописали сумму в 100 тысяч гривен, которые компенсируются по аренде. Однако по словам Владимира Власюка, Мария затеяла совсем не косметический ремонт, а тотальную переработку помещения.

Одесский пенсионер Владимир Власюк и его супруга уже много лет сдают в аренду помещение по ул. Гоголя, 23. Когда-то здесь было три квартиры, принадлежавшие семье Власюков, объединены в одну. Рядом – историческое сердце города, порт, центральные улицы, то есть место – довольно популярно. Доход от аренды – существенное финансовое подспорье для двух пенсионеров.

Владимир Васюк рассказал подробности рейдерского захвата офисного помещения. Источник: скриншот

"Я ей сказал, что мы не договаривались такой ремонт делать, тем более она лишила жильцов всего дома доступа к водопроводу. Это ей не понравилось, и она начала препятствовать моему доступу туда в офис. Заявила мне: я поступаю так, как я считаю за нужно ", – вспоминает Власюк.

А дальше законных владельцев вообще решили "кинуть".

Как рассказывает супруги, Мария Ковилина заменила замки, наняла охранную фирму "Антикиллер" и предоставила уже новые документы по расчетам ремонта. Цифра из 100 тысяч гривен, о которых договаривались в начале, внезапно выросла в три с половиной раза и изменилась на 350 тысяч.

Пенсионеры пошли в охранную фирму и услышанное заинтересовало. Как выяснилось, договор на охрану не подписывали, а вопросом силовой поддержки лично попросил заняться топ-чиновник из Киева.

Мы пошли с женой в "Антикиллер" и спросили, на каком основании они взяли помещение под охрану, потому что мы с ними договора охраны не подписывали. Директор прямо заявил, что ему из Киева позвонил Юрий Васьков – заместитель министра инфраструктуры Украины, бывший муж Ковылиной , и попросил "помочь": взять помещение под свой контроль", – вспоминает Власюк.

Действительно ли Мария Ковилина имеет влиятельных покровителей?

Тогда же пенсионерам начали поступать угрозы как от охранников, так и от Ковылиной. Последняя открыто кичилась тем, что ее "экс" – замминистра, и она может делать с чужой недвижимостью все, что пожелает. Кроме того, женщина требует у пенсионеров миллион гривен, который они ей якобы провинились.

Редакция "СтопКора" решила проверить информацию о возможных высоких связях рейдерки.

"При мониторинге реестров первое, что привлекло наше внимание – количество штрафов за нарушение правил дорожного движения. Видимо, Ковылина любит погонять на автомобиле да еще частенько паркуется с нарушениями. И действительно, согласно декларациям, которые должны подавать чиновники – она уже бывшая супруга заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрия Васькова ", – комментирует журналист Артем Поликовский.

Кто такой Юрий Васьков?

Отметим, что сам Юрий Васьков неоднократно попадал в фокус антикоррупционных расследований СМИ. Во времена Януковича, в 2013 году Васьков был назначен главой ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Тогда он фактически вывел госпредприятие из-под контроля мининфраструктуры, переведя его в Одессу.

А сразу после своего назначения заместителем министра инфраструктуры в 2021 году Васьков якобы принялся устраивать своих одиозных кумовьев на должности и снабжать их надлежащими условиями труда.

Но действительно ли замминистра применил "телефонное право", чтобы помочь экс-жене завладеть помещением в центре Одессы? "СтопКор" пытался связаться с господином Юрием по телефону и с помощью СМС, однако ответа к моменту выхода расследования в эфир так и не последовало.

Чем еще известна сама Мария Ковилина?

Журналисты-расследователи дополнительно решили поискать информацию о Ковилиной и случайно обнаружили ее среди почетных членов Международной морской организации.

На странице размещены ее фото и указана государственная должность: Мария якобы является заместителем руководителя департамента морского и речного транспорта. Однако на сайте госслужбы в разделе "Руководство" фамилии Ковылиной нет. Да и самое интересное – департамента с таким названием тоже нет.

Уточнить эту и другую информацию "СтопКор" решил непосредственно у героини материала, однако госпожа Ковылина от общения с медийщиками отказалась.

Действительно ли работает женщина в вымышленном департаменте и помогает ли ей бывший муж с офисом – открытый вопрос. Редакция "СтопКора" обратилась с дополнительными запросами в Министерство инфраструктуры и пока ждет ответа. Тяжба с офисом перешла в судебную плоскость, а супруги Власюков направили обращение ко всем контролирующим органам и продолжают получать угрозы. Так что дальше будет.

Напомним, недавно СБУ задержала в Одессе активистку Кристину Король – морская "антикоррупционерка", вероятно, причастна к многомиллионной афере по выдаче документов морякам: за инсайдерской информацией по этой сделке также может стоять Юрий Васьков.