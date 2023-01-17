ВОЙНА В Украине Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Гаагу - готовят международный трибунал для путина

2023-01-17 08:26

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Гаагу. Одной из целей ее визита станет обсуждение способов привлечения к ответственности путина за вторжение на территорию Украины. Об этом сообщает немецкое информагентство DW.

Бербок накануне встречи с представителями Международного уголовного суда заявила, что глава Кремля войной против Украины нарушает основные принципы международного права. Чиновница добавила, что война рф является войной против справедливости.

"Но международное дело остается сильным, и наша общая задача - обеспечить его выполнение и усиливать его уже сейчас", - добавила она.

Глава МИД Германии должна встретиться в Международный суд с его президентом Петром Гофманским и главным прокурором Каримом Ханом. Последний в настоящее время расследует действия российских военных в Украине.

subscriber subscriber

Еще по теме

Международный уголовный суд призвали выдать ордер на арест путина и доставить его в Гаагу

2022-05-06 18:28

фото + видео Гаагский суд собирает доказательства военных преступлений в Мариуполе, Буче, Бородянке, Ирпене, Гостомеле

2022-04-15 12:29

"Жестокость Путина не имеет никаких пределов", - глава МИД Германии Анналена Бербок

2022-04-08 22:12

В Международный уголовный суд Гааги подано заявление против Александра Лукашенко

2022-02-01 13:42

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Що робити у разі відключення води, опалення чи електрики — корисні поради від ДСНС

2023-01-17 09:24

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Гаагу - готовят международный трибунал для путина

2023-01-17 08:26

Bloomberg посчитал, сколько и какого оружия получила Украина с начала войны: список

2023-01-16 22:00

Минобороны Канады: скорейшая поставка в Украину ЗРК NASAMS возможна 

2023-01-16 21:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Що робити у разі відключення води, опалення чи електрики — корисні поради від ДСНС 2023-01-17 09:24
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Гаагу - готовят международный трибунал для путина 2023-01-17 08:26
Bloomberg посчитал, сколько и какого оружия получила Украина с начала войны: список 2023-01-16 22:00
Минобороны Канады: скорейшая поставка в Украину ЗРК NASAMS возможна  2023-01-16 21:00