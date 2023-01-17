ВОЙНА В Украине Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Гаагу - готовят международный трибунал для путина

2023-01-17 08:26

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Гаагу. Одной из целей ее визита станет обсуждение способов привлечения к ответственности путина за вторжение на территорию Украины. Об этом сообщает немецкое информагентство DW.

Бербок накануне встречи с представителями Международного уголовного суда заявила, что глава Кремля войной против Украины нарушает основные принципы международного права. Чиновница добавила, что война рф является войной против справедливости.

"Но международное дело остается сильным, и наша общая задача - обеспечить его выполнение и усиливать его уже сейчас", - добавила она.

Глава МИД Германии должна встретиться в Международный суд с его президентом Петром Гофманским и главным прокурором Каримом Ханом. Последний в настоящее время расследует действия российских военных в Украине.