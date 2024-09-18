ВОЙНА В Украине путин пойдет войной на Молдову, если Украина падет - МИД Германии

2024-09-18 20:04

 

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины гарантирует выживание Молдовы. Она подчеркнула, что в случае победы в российско-украинской войне, российский диктатор Владимир Путин пойдет войной на Молдову, сообщает Reuters.

"Понятно, что больше всего волнует людей здесь: если Украина падет, следующей на очереди будет Молдова", - заявила Бербок в Кишиневе на конференции, посвященной распространению российского вмешательства в регион.

Вместе с ней туда прибыли министры иностранных дел Франции, Румынии, Польши, Нидерландов и Литвы. Они посетили Платформу партнерства с Молдовой. Президент страны Майя Санду заявила, что перед Кишиневом стоят серьезные вызовы, вызванные войной, она призвала партнеров увеличить свою поддержку.

В апреле глава МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что в случае победы в Украине российская армия нападет на его страну. Он подчеркнул, что сейчас россияне ведут против Кишинева гибридную войну.

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