путин пойдет войной на Молдову, если Украина падет - МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины гарантирует выживание Молдовы. Она подчеркнула, что в случае победы в российско-украинской войне, российский диктатор Владимир Путин пойдет войной на Молдову, сообщает Reuters.
"Понятно, что больше всего волнует людей здесь: если Украина падет, следующей на очереди будет Молдова", - заявила Бербок в Кишиневе на конференции, посвященной распространению российского вмешательства в регион.
Вместе с ней туда прибыли министры иностранных дел Франции, Румынии, Польши, Нидерландов и Литвы. Они посетили Платформу партнерства с Молдовой. Президент страны Майя Санду заявила, что перед Кишиневом стоят серьезные вызовы, вызванные войной, она призвала партнеров увеличить свою поддержку.
В апреле глава МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что в случае победы в Украине российская армия нападет на его страну. Он подчеркнул, что сейчас россияне ведут против Кишинева гибридную войну.