ВОЙНА В Украине В ВСУ сказали, сколько еще есть ракет Х-22 на вооружении у роССиян

2023-01-16 17:30

В Воздушных силах ВСУ надеются, что западные партнеры в ближайшее время передадут Украине системы Patriot и SAMP/T, которые способны сбивать ракеты Х-22.

У российских оккупантов на вооружении еще есть сотни крылатых ракет Х-22.

Об этом пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил во время онлайн-брифинга. Он напомнил, что эти типы ракет были и на вооружении у Украины, но мы их передавали России, в частности как оплату "долгов за газ".

"Речь идет о сотнях ракет. Ракеты Х-22 были и у нас на вооружении. Мы передавали россиянам "долги за газ", в том числе самолеты Ту-22м3 и те ракеты также с ними. Также их утилизировали, резали на металлолом. Часть отдали, часть порезали. Судьба тех ракет, что они, собственно, "возвращаются" в Украину. Это тоже стало такими мемом на русских пабликах, что "мы вам возвращаем"... Вот это все, что надо знать о кровожадности русских", - сказал Игнат.

Также он добавил, что ракеты Х-22 российские оккупанты применяют против Украины с самого начала войны. Известно, что с 24 февраля 2022 года по территории Украины уже было запущено более 210 ракет этого типа.

Игнат напомнил, что эти ракеты можно сбивать западными современными системами, которые способны поражать баллистические цели.

"Нам нужны такие средства, которые, я надеюсь, нам предоставят наши западные партнеры уже в ближайшее время. Это - Patriot PAC-3, и также, вероятно, есть заявления о передаче Украине в будущем комплексов SAMP/T (Италия и Франция имеют их на вооружении)", - сказал он.