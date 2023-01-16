ВОЙНА В Украине В ISW назвали сценарии нового наступления роССии на Украину

2023-01-16 17:00

В Институте изучения войны заявили о том, что усилия руководства Российской Федерации по созданию условий для затяжной войны против Украины не исключают подготовку вероятных решительных стратегических действий в 2023 году – речь идет о возможном очередном большом наступлении.

Эксперты обращают внимание, что "решительные стратегические действия" РФ в 2023 году могут проявиться в нескольких возможных курсах действий, не исключающих друг друга.

Российские силы могут попытаться провести большое наступление в районе Луганской области. Как говорится в материале ISW, полный захват Донецкой и Луганской областей остается официальными военными целями Кремля и входит в наиболее достижимые - хотя и очень сложные - задачи России, учитывая, что с логистической точки зрения Донецкая и Луганская области "являются территориями, которые РФ легче всего захватить".

С 2022 года российские силы опрокидывают дополнительные силы в Луганскую область и проводят другие важные мероприятия, которые, по оценке ISW, могут поддержать наступательную операцию в этой области. Эксперты продолжают считать, что войска РФ вряд ли будут проводить наступление на юге Украины в Херсонской или Запорожской областях. Река Днепр разделяет линию фронта в Херсонской области и является серьезным препятствием для маневра.

Российские эшелонированные полевые укрепления в Херсонской области и большие минные работы в Запорожской области указывают на то, что российские силы отдают приоритет оборонным операциям в обеих областях, говорится в публикации.

В конце 2022 года РФ опрокинула значительные воинские части из южного (Херсонского) направления в Луганскую область и создала полевые укрепления в Луганской области, а также в российских Белгородской и Курской областях. Аналитики наблюдают много признаков того, что украинские силы стремятся провести контрнаступление в 2023 году, что не секрет. Россия стремится обезопасить оккупированные территории на Донбассе и избежать еще одного значительного поражения, такого как разгром в Харьковской области или уход из Херсона. Это были как важные события, подорвавшие боевой дух россиян, так и восприятие способности войск РФ обеспечить достижение своих больших целей относительно полной "демилитаризации и денацификации" Украины, как рассказывает Кремль.

Российские силы могут попытаться успешно отразить контрнаступление ВСУ и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть механизированных сил украинской армии. Если РФ добьется успеха в таких действиях, говорят аналитики, это может потом позволить российским силам развить контрнаступление, чтобы использовать дезорганизованные и истощенные украинские силы.

В ISW добавили, что российские войска могли готовиться к большой наступательной операции или, как альтернатива, к большим "срывным атакам", не считая общеследующей операции.

Индикаторы также могут поддержать контратаку, чтобы воспользоваться контрнаступлением ВСУ, которое российские силы рассчитывают остановить.

По мнению аналитиков ISW, самый опасный план действий российского наступления на север Украины остается маловероятным. Однако Кремль обеспечивает гибкость планирования и, вероятно, расширит российское военное присутствие в Беларуси в период, предшествующий запланированному обучению (которые, возможно, могут поддержать боевую операцию) в сентябре 2023 года.

Эксперты добавили, что Кремль, вероятно, направит дополнительные силы Беларуси в рамках учений "Запад-2023" и "Щит Союза-2023", которые, как ожидается, состоятся в сентябре 2023 года.