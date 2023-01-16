ВОЙНА В Украине Bloomberg посчитал, сколько и какого оружия получила Украина с начала войны: список

2023-01-16 22:00

С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 4 тысяч единиц бронетехники, артиллерийских установок и других систем вооружений для борьбы с Россией. Сегодня же НАТО посылает все больше летального оружия.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что приведенные цифры являются приблизительными и не могли быть независимо проверены изданием. Они включают обещанное, однако еще не поставленное вооружение и не включают те, которые могли поставить без огласки.

Танки 410 танков советских времен, которые были переданы членами НАТО странами бывшего коммунистического блока;

Британия обещала прислать танки Challenger 2. Согласно данным СМИ, 12 единиц будут отправлены по меньшей мере двумя партиями, хотя правительство страны до сих пор не подтвердило их количество;

Польша обещала "роту" танков Leopard 2 немецкого производства, если другие союзники по НАТО возьмут на себя аналогичные обязательства;

США и Германия до сих пор решают, могут ли они также прислать боевые танки;

во время заседания "Рамштайн" западные представители, вероятно, будут обсуждать отправку большего количества танков в Украину. Бронетехника/БМП