ВОЙНА В Украине фото Великобритания передает Украине более 200 бронемашин Mastiff - чем уникальна эта техника

2023-01-20 12:29

Великобритания намерена передать Украине более 200 бронированных автомобилей. Об этом сообщил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли , передает Укринформ.

"Мы должны сдержать обещание о поддержке Украины до ее победы. Именно поэтому Объединенное королевство решило двигаться быстрее и делать больше в поддержке Украины, в том числе передав нашим друзьям основной боевой танк Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 бронированных автомобилей", - отметил он.

По словам Клеверли, Великобритания также предоставит Украине еще 100 тысяч артиллерийских снарядов, в дополнение к 300 тысячам выделенных ранее.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение отправить в Украину эскадрон танков Chellenger 2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЕМАШИНЫ МАСТИФ

Главной особенностей Mastiff является их повышенная стойкость к взрывным устройствам, которая обеспечивается не только усиленной броней, но и V-образным днищем. Оно позволяет направить взрыв в разные стороны из-под машины.

Mastiff имеет колесную формулу 6Х6, где все колеса ведущие. В движение этот бронетранспортер приводит двигатель Caterpilar на 330 л.с, который позволяет ему разгоняться по шоссе до 105 км/ч. Запас хода автомобиля на одном баке составляет около 966 километров.

Внутри может разместиться 2 человека экипажа и 8 человек десанта. Если говорить о вооружении самого бронеавтомобиля, то на него могут устанавливаться пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, а также 40мм автоматический гранатомет или 20 мм автоматическая пушка.