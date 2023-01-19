ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский прозрачно намекнул, что сегодня путина уже может не быть среди живых

2023-01-19 12:30

Президент Украины Владимир Зеленский не совсем уверен, что путин еще жив. Об этом он сказал во время выступления на Украинском завтраке в Давосе, передает УП.

"Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент роССии, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он жив, или это он принимает решения, или кто там принимает решения. Что за круг лиц? У меня нет такой информации. Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в государство. Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Когда мы говорим "мирные переговоры" - я не совсем понимаю, с кем. Мы сейчас с вами общаемся - вы точно знаете, кто я, а я точно знаю, кто вы. Есть свидетели нашей жизни. И даже если мы общаемся о разных вещах, мы можем достичь консенсуса. Мне кажется россия должна сначала найти "кого-то", а потом предложить "что-то", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина делала все, чтобы освободить свои территории дипломатией, но мирные переговоры - это еще не мир.

Напомним, по словам Зеленского, кремль больше не влияет на развитие своей страны, ее истории и культуры, так как рашистская федерация уже выбрала себе место среди террористов.