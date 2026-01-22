Політика Дональд Трамп підтвердив, що сьогодні матиме зустріч з Володимиром Зеленським у Давосі

2026-01-22 12:37

Президент США Дональд Трамп матиме зустріч з президентом України Володимиром Зеленським під час Всесвітнього економічного форму у Давосі. Про це американський лідер оголосив під час виступу в Давосі.

"Я маю справу з президентом путіним, і він хоче укласти угоду… Я маю справу з президентом Зеленським, і я думаю, що він хоче укласти угоду. Я зустрічаюся з ним сьогодні. Можливо, в цей момент він перебуває в залі", – заявив він.

За словами Трампа, вони "повинні зупинити цю війну, тому що занадто багато людей вмирає, вмирає марно, занадто багато душ втрачається".

"Це єдина причина, чому я зацікавлений у цьому", – підкреслив президент США.

На думку Трампа, Україна була "зіницею ока" для путіна.

"Ми з ним (путіним – ред.) обговорювали Україну. Вона була його зіницею ока. Але він не збирався нічого робити. Я сказав: "Володимире, ти цього не зробиш". Він ніколи б цього не зробив. Те, що сталося, було жахливо", – сказав він.

Президент США нагадав, що вже понад рік працює над врегулюванням війни в Україні. Він наголосив, що Європа має активніше працювати над вирішенням цього.

"Вони мають працювати над Україною. Ми – ні. Сполучені Штати дуже далеко. Нас розділяє великий, прекрасний океан. Ми не маємо до цього жодного стосунку", – вважаєТрамп.