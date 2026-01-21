Політика Дональд Трамп прибуде на економічний форум у Давосі із найбільшою делегацією за всю історію

2026-01-21 12:37

Президент США Дональд Трамп прибуде на Всесвітній економічний форум у Давосі із найбільшою американською делегацією за всю історію форуму. До неї входять понад 300 чиновників та співробітників адміністрації, пише Bild.



Зазначається, що форум, який збере близько 1300 політиків, бізнес-лідерів та представників некомерційних організацій, цього року стане ареною великої геополітики. Трамп їде особисто, а спостерігачі називають візит демонстрацією сили та очікують, що він просуватиме своє бачення нової світової та економічної архітектури.



Однією з головних тем кулуарів стане суперечка навколо Гренландії та погроз введення мит. Європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, розраховують на прямі розмови з Трампом, щоб знизити напругу.



"Ми маємо в своєму розпорядженні інструментарій, який не хочемо застосовувати, але застосуємо, якщо доведеться", - говорив канцлер.





