ВОЙНА В Украине КАРТА Утром в Украине произошло землетрясение

2023-01-21 10:00

Сегодня утром в 05:59 в Украине произошло землетрясение, которое можно было почувствовать. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как отмечается, землетрясение зарегистрировано в районе села Коболчин, Днестровского района, Черновицкой области. Магитуда землетрясения составила 3,1 по шкале Рихтера. Его эпицентр залегал на глубине 3 километров.

"По расчетам землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации относится к слабым, ощущается лишь небольшой частью населения, под открытым небом - немногими. Колебания от землетрясения могут ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - рассказали специалисты.

Отметим, что последние землетрясения с территории Черновицкой области были зарегистрированы 23 декабря прошлого года . Тогда их магнитуда составила 3,0 и 2,2.

Землетрясение на Закарпатье

3 января в Украине произошло довольно сильное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,8 зафиксировали на Закарпатье в районе города Иршава, на глубине 6 километров.

Специалисты рассказали, что колебания от этого землетрясения сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем.