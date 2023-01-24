ВОЙНА В Украине Украина конфисковала сразу два российских самолета ценой в 10 млн евро

2023-01-24 08:26

В Украине по решению суда арестованы два самолета Ан-148 российской компании, которая находится под санкциями. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Согласно решению СНБО Украины, к обществу были применены персональные специальные экономические и другие санкции", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2021 году подсанкционное предприятие, используя кипрскую оффшорную компанию для обхода введенных санкций, заключило договор аренды этих самолетов с украинской компанией, которая использовала их в своей хозяйственной деятельности. Стоимость лайнеров оценикается в 10 млн евро.

"После полномасштабного вторжения рф на территорию Украины договоры аренды были расторгнуты. Самолеты должны были быть вывезены с территории Украины и доставлены на рф. стоимость самолетов составляет около 10 млн евро", – отметили в надзорном ведомстве.

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам пособничества государству-агрессору и коллаборационной деятельности проводит Главное следственное управление СБУ (ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.111-1 УК Украины).

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