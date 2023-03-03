ВОЙНА В Украине фото Нацбанк выпустил новые памятные медали: Города героев - Ахтырка и Волноваха

2023-03-03 09:31

Национальный банк Украины выпустил две новые памятные медали: Город героев - Ахтырка и Город героев - Волноваха. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

Тираж каждой медали - до 100 000 штук, в том числе до 50 000 штук в 2023 году.

Отмечается, что в феврале 2022 года Ахтырка одной из первых приняла на себя вражеские удары.

На аверсе медали, посвященной городу, на фоне стилизованного сияющего солнца с молниями размещен малый герб Украины, под которым птица - символ освобождения. Внизу - город под вражескими бомбардировками, след от ракеты, попадающей в здание горсовета и жилой дом, за которым играет ребенок.

Ha реверсе - стилизованная композиция, представляющая настоящее сквозь призму произведения уроженца Ахтырки Ивана Багряного Тигроловы: украинский защитник, над которым сияет солнце, и надпись: Смелые всегда имеют счастье.

В Волноваху война "пришла" в мае 2014 года, а в 2022 году там шли ожесточенные бои. В итоге город практически уничтожен и временно оккупирован.

На аверсе медали Волноваха букву "н" заменяет фрагмент железнодорожного пути, который достигает малого герба Украины и символизирует стремление к деоккупации. Также на этой стороне изображены стилизованные фрагменты карт Донецка и Мариуполя.

На реверсе - образ украинского воина и элементы герба города.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ахтырка, Буча, Ирпень и Николаев стали городами-героями - Владимир Зеленский уже подписал указ

2022-03-25 16:03

С сегодняшнего дня закрыто движение на основных дорогах Донбасса

2015-06-15 17:35

Бойцы полка "Азов" под Волновахой вступили в артдуэль с боевиками: есть потери

2015-01-28 12:20

В Киеве проходит Марш памяти погибших под Волновахой (видео-трансляция)

2015-01-18 12:55

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Эстонии прошли учения украинских артиллеристов на гаубицах FH-70

2023-03-03 10:27

фото Нацбанк выпустил новые памятные медали: Города героев - Ахтырка и Волноваха

2023-03-03 09:31

В ОП раскрыли планы путина по поводу войны против Украины

2023-03-02 22:00

ЕС увеличит производство боеприпасов для Украины - Spiegel

2023-03-02 21:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Эстонии прошли учения украинских артиллеристов на гаубицах FH-70 2023-03-03 10:27
фото Нацбанк выпустил новые памятные медали: Города героев - Ахтырка и Волноваха 2023-03-03 09:31
В ОП раскрыли планы путина по поводу войны против Украины 2023-03-02 22:00
ЕС увеличит производство боеприпасов для Украины - Spiegel 2023-03-02 21:30