ВОЙНА В Украине фото Нацбанк выпустил новые памятные медали: Города героев - Ахтырка и Волноваха

2023-03-03 09:31

Национальный банк Украины выпустил две новые памятные медали: Город героев - Ахтырка и Город героев - Волноваха. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

Тираж каждой медали - до 100 000 штук, в том числе до 50 000 штук в 2023 году.

Отмечается, что в феврале 2022 года Ахтырка одной из первых приняла на себя вражеские удары.

На аверсе медали, посвященной городу, на фоне стилизованного сияющего солнца с молниями размещен малый герб Украины, под которым птица - символ освобождения. Внизу - город под вражескими бомбардировками, след от ракеты, попадающей в здание горсовета и жилой дом, за которым играет ребенок.

Ha реверсе - стилизованная композиция, представляющая настоящее сквозь призму произведения уроженца Ахтырки Ивана Багряного Тигроловы: украинский защитник, над которым сияет солнце, и надпись: Смелые всегда имеют счастье.

В Волноваху война "пришла" в мае 2014 года, а в 2022 году там шли ожесточенные бои. В итоге город практически уничтожен и временно оккупирован.

На аверсе медали Волноваха букву "н" заменяет фрагмент железнодорожного пути, который достигает малого герба Украины и символизирует стремление к деоккупации. Также на этой стороне изображены стилизованные фрагменты карт Донецка и Мариуполя.

На реверсе - образ украинского воина и элементы герба города.