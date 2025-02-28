Жизнь С 2025 года выпускники украинских школ не будут получать золотые и серебряные медали

2025-02-28 13:30

С 2025 года выпускники школ не будут получать золотые и серебряные медали, изготовленные за государственный счет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

"С 2025 года выпускники школ не будут получать золотые и серебряные медали, изготовленные за государственные средства. МОН прислушался к рекомендации комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций и отменил положение об этих наградах. Впрочем у школ (и не только) остаются другие способы для поощрения самых достойных", - говорится в сообщении.

Школы могут самостоятельно принимать решения о поощрении учащихся похвальными листами, грамотами, золотыми и серебряными медалями (по решению заведения) и другими формами морального и материального поощрения.

Напомним, еще летом 2024 года омбудсмен направил письмо в МОН и профильный комитет Верховной Рады с предложением пересмотреть систему награждения выпускников школ золотой и серебряной медалями.