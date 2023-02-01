ВОЙНА В Украине В СНБО предупредили о максимальной эскалации в ближайшее время

2023-02-01 16:30

Захватчики могут начать наступление на Украину с юга, востока и севера, как это было 24 февраля 2022 года.

Россия готовится к максимальной эскалации войны, которая может произойти уже в ближайшие недели. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Sky News.

По его словам, штурм могут приурочить к годовщине начала полномасштабной войны.

"Россия готовится к максимальной эскалации. Она собирает все возможное, проводит обучение и тренировки. Мы понимаем, что все на столе... Я могу сказать, что мы не отвергаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели", - подчеркнул Данилов.

Он также не исключил, что захватчики могут начать наступление на Украину с юга, востока и севера, как это было 24 февраля 2022 года.

Данилов отметил, что сейчас ВСУ готовятся ко всем возможным сценариям, и на этот раз имеют значительно большую поддержку со стороны партнеров, чем год назад.

"Мы прошли через большой сложный период, но я уверен, что главные бои еще впереди, и они состоятся в этом году в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне", - сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что примерно половина из более 320 тысяч солдат, которых мобилизовали в России, примет участие в новом масштабном наступлении.

Ранее Данилов предупредили о нескольких сложных месяцах и рассказал о ситуации с ракетами у РФ.

Данилов о годовщине войны: Россия пойдет ва-банк