ВОЙНА В Украине В СНБО уточнили, с какой целью солдат КНДР отправили в Курскую область

2024-11-10 15:30



Северокорейские солдаты уже находятся вблизи линии фронта в Курской области. Там они должны тренироваться использовать FPV-дроны.

Об этом в комментарии The Washington Post заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, в Курской области северокорейские военные обучаются управлению FPV-дронами в "реальных боевых условиях".

Глава ЦПД отметил, что в течение трех месяцев северокорейцы смогут заменить российских солдат. Но, по словам Коваленко, Украина определила места расположения военных КНДР.

"Мы знаем, что на этих позициях находятся северокорейцы, и эти позиции подверглись ударам. Я не могу комментировать потери", - отметил он.

Солдаты КНДР в Курской области

Напомним, Главное управление разведки еще в конце октября сообщало о том, что северокорейских солдат перебросили в Курскую область.

При этом недавно президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинский разведки утверждал, что в Курской области уже сосредоточено около 11 тысяч северокорейцев.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что украинские воины уже столкнулись в бою с северокорейцами. Источники Reuters в США подтвердили такую информацию и уточнили, что бой произошел в Курской области.

По словам Умерова, Украина ожидает более массового участия в боях солдат КНДР через несколько недель.