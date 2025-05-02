Политика Владимир Зеленский утвердил санкции против 76 физических и 81 юридического лица

2025-05-02 08:26

Президент Владимир Зеленский подписал указы о решениях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины относительно применения санкций против 76 физических и 81 юридического лица. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы Украинского государства.

Так, в приложении к указу №267/2025 указаны девять физических лиц: двое граждан рф и семеро - Украины. Среди них бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, российская пропагандистка Анастасия Кашеварова, блогер Мирослав Олешко, политолог Константин Бондаренко.

Срок применения санкций – бессрочно; 10 лет.

Согласно приложению к указу №268/2025 санкции введены против шести физических и 36 юридических лиц, среди них политик и бизнесмен Алексей Азаров и главный исполнительный директор Росатома Алексей Лихачев.

Согласно приложению к указу №269/2025, санкции применены к 61 физическому лицу и 45 юридическим лицам. Среди последних – Новолипецкий металлургический комбинат, группа Новатэк вместе с дочерними компаниями в Швейцарии и Сингапуре, компании в сфере СПГ.

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Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки 2025-04-30 16:41