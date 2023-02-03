ВОЙНА В Украине Во временно оккупированной части Луганской области запретили мобильный интернет

2023-02-03 12:29

Оккупационные "власти" временно захваченной части Луганской области оставило местное население без мобильного интернета. Об этом заявил украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский со ссылкой на публикацию местного паблика на своем канале в Telegram.

Оператор мобильной связи МКС ограничивает услугу до получения особого распоряжения. В частности, с 11 февраля такая услуга, как мобильный интернет полностью исключат из тарифных планов. Оператор предлагает взамен "в десять раз больше бесплатных минут" в нескольких тарифах.

"Помню, когда-то всякие провокаторы, вроде бесноватого Паши Губарева или Олега Царева, рассказывали, как придет россия и принесет Донбассу процветание. По факту же россия не принесла ничего, кроме крови, разрухи и одичания", - подчеркнул журналист.

По его мнению, орки делает все возможное, чтобы отгородиться от цивилизации.

"Просто какой-то ИГИЛ, который крушит все признаки цивилизации, возвращая остатки населения в темные века", - добавил Казанский.

Отметим, что подобная ситуация была в сентябре 2022 года, о чем сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Тогда местный оператор заявил, что это распоряжение органов оккупационных "властей" – для обеспечения обороноспособности и безопасности.

В связи с этим существует вероятность того, что боевики "ЛНР" готовятся к наступлению, а отключение Сети - предосторожность, чтоб местные жители не "сливали" позиции оккупантов.