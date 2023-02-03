ВОЙНА В Украине Во временно оккупированной части Луганской области запретили мобильный интернет

2023-02-03 12:29

Оккупационные "власти" временно захваченной части Луганской области оставило местное население без мобильного интернета. Об этом заявил украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский со ссылкой на публикацию местного паблика на своем канале в Telegram.

Оператор мобильной связи МКС ограничивает услугу до получения особого распоряжения. В частности, с 11 февраля такая услуга, как мобильный интернет полностью исключат из тарифных планов. Оператор предлагает взамен "в десять раз больше бесплатных минут" в нескольких тарифах.

"Помню, когда-то всякие провокаторы, вроде бесноватого Паши Губарева или Олега Царева, рассказывали, как придет россия и принесет Донбассу процветание. По факту же россия не принесла ничего, кроме крови, разрухи и одичания", - подчеркнул журналист.

По его мнению, орки делает все возможное, чтобы отгородиться от цивилизации.

"Просто какой-то ИГИЛ, который крушит все признаки цивилизации, возвращая остатки населения в темные века", - добавил Казанский.

Отметим, что подобная ситуация была в сентябре 2022 года, о чем сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Тогда местный оператор заявил, что это распоряжение органов оккупационных "властей" – для обеспечения обороноспособности и безопасности.

В связи с этим существует вероятность того, что боевики "ЛНР" готовятся к наступлению, а отключение Сети - предосторожность, чтоб местные жители не "сливали" позиции оккупантов.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Украинские пограничники антидроновым ружьем захватили вражеский беспилотник

2023-01-20 10:27

На тимчасово окуповану Луганщину завезли авто з маркуванням ОБСЄ - ворог готує провокацію

2023-01-17 12:27

Враги срочно эвакуировали командование из временно оккупированной Кременной

2022-12-28 15:38

Зачем оккупанты пытаются собрать остатки войск в Луганской области

2022-09-15 14:29

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Организаторам пьяных вечеринок в Киеве грозит до семи лет лишения свободы

2023-02-03 13:33

Во временно оккупированной части Луганской области запретили мобильный интернет

2023-02-03 12:29

Есть первый приговор по незаконной переправке мужчин за границу

2023-02-03 12:07

Свет будет! В Украине заметно снизился дефицит в энергосистеме – сегодня он составляет порядка 20%

2023-02-03 11:34
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Организаторам пьяных вечеринок в Киеве грозит до семи лет лишения свободы 2023-02-03 13:33
Во временно оккупированной части Луганской области запретили мобильный интернет 2023-02-03 12:29
Есть первый приговор по незаконной переправке мужчин за границу 2023-02-03 12:07
Свет будет! В Украине заметно снизился дефицит в энергосистеме – сегодня он составляет порядка 20% 2023-02-03 11:34