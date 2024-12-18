Жизнь Миф о дешевизне мобильного интернета в Украине разрушен - украинцы тратят в три раза больше жителей ЕС

2024-12-18 11:28

Стоимость мобильного интернета в Украине является одной из самых низких в Европе по абсолютным показателям, однако украинцы тратят на эти услуги почти втрое большую долю своих доходов. Об этом говорится в проекте Стратегии развития сферы электронных коммуникаций Украины на период до 2030 года, размещенном для обсуждения на сайте ФПУ.

Цены электронных коммуникационных услуг мобильной связи в Украине являются доступными. По информации Международного союза электросвязи, это один из самых низких показателей в Европе в абсолютных величинах, но в относительных цифрах ситуация противоположная.

"Соотношение тарифа на мобильный Интернет к валовому национальному доходу на душу населения в Украине в 2023 году составило 1,36%, что является одним из самых высоких показателей среди стран Европы (медианное значение 0,5%) и уступает только Албании", - говорится в документе.

Сегмент электронных коммуникационных услуг мобильной связи высококонцентрирован, представлен поставщиками электронных коммуникационных услуг: ЧАО Киевстар, ЧАО Водафон Украина и ООО Лайфселл, которые совокупно занимают 99% рынка по количеству активных идентификационных карт.

Эти три оператора мобильной связи являются юридическими лицами с иностранными владельцами: VEON LTD, азербайджанский Bakcell LLC и NJJ Capital соответственно.