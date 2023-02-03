Мир 17-летний беженец из Украины рекордно быстро выучил норвежский язык

2023-02-03 20:34

Беженец из Украины, 17-летний Михаил Лакатош рекордно быстро выучил норвежский язык. Спустя всего полгода он прошел тест, на подготовку к которому, люди обычно тратят два года. Об этом сообщает Nrk.

В Норвегию парень приехал в мае прошлого года. Он начал учиться в местной школе, где общался по-английски.

Но уже после летних каникул начал говорить по-норвежски, а вскоре сдал экзамен, содержащий аудирование, чтение, устное высказывание, общение и письменное производство.

Педагоги говорят, что такого уровня знаний еще не видели.

"Это было тяжело, но когда ты так много общаешься с норвежцами и ты являешься частью норвежского общества, это происходит немного автоматически", рассказал Лакатош.

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