ВОЙНА В Украине Саме зараз Україна перебуває напередодні дуже активної фази війни, - розвідка

2023-02-03 21:36

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що у лютому та березні очікуються дуже активні дії на фронті.

Зараз ситуація на фронті важка, росіяни продовжують наступальні дії. За словами Юсова, враховуючи стан війська та техніки ерефії, нічого іншого, окрім як воювати кількістю, у них не залишається. Він також додав, що втрати противника набагато більші, ніж в українських захисників.

"Майстерність та мотивація українських воїнів, плюс техніка та плюс озброєння - як вітчизняні, так і допомога від міжнародних партнерів, - це те, що зрештою переломить перебіг цих наступальних дій", - додав представник ГУР.