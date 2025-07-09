ВІЙНА В Україні Президент Чехії та військовий аналітик Петр Павел дав невтішний прогноз війни в Україні

2025-07-09 16:47

Війна між Україною та рашистами може тривати роками, якщо продовжуватиметься в такому ж дусі. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю BBC.

За його словами, російським військовим вдалось окупувати деякі частини української території, але ціною великих жертв й втрат.

"Поки що українська оборона успішна, бо вони завдають російським військам величезної шкоди. Вони здатні утримувати позиції, особливо у важливих для України місцях. І якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх", - зазначив він.

Павел додав, що окрім підтримки України, також важливо чинити максимальний тиск проти росії та демонструвати, що "на полі бою немає перемоги".

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