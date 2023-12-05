ВОЙНА В Украине У Міноборони Британії розкрили реальні втрати оккупаційної армії рф за час війни в Україні

2023-12-05 14:32

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили про те, що з 24 лютого 2022 року до листопада 2023 року рашиська армія, ймовірно, втратила від 180 тисяч до 240 тисяч людей пораненими і близько 50 тисяч вбитими.

За даними британської розвідки, найманці групи вагнера, ймовірно, зазнали втрат у 40 тисяч пораненими та 20 тисяч убитими.

Загалом російська окупаційна армія зазнала втрат від 220 тисяч до 280 тисяч пораненими та близько 70 тисяч убитими, зазначили британські аналітики. А загальні втрати російських бійців становлять від 290 тисяч до 350 тисяч людей. Медіана цього діапазону становить 320 тисяч загальних втрат російської сторони.

Наголошено, що навіть серед російських офіційних осіб, вірогідно, існує низький рівень розуміння загальних цифр втрат через довготривалу культуру нечесної звітності у збройних силах.