Політика Португалія примусово депортує громадян білорусі, які втекли з України через війну

2025-11-12 09:26

Управління з питань інтеграції, міграції та притулку Португалії (AIMA) зобов’язало низку громадян Білорусі, які мали статус тимчасового захисту в країні, залишити її територію. Про це повідомило видання SIC Notícias.

Згідно з інформацією, ці заходи стосуються білоруських громадян, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення росії та отримали тимчасовий захист у Португалії. У них є 20 днів для добровільного виїзду, після чого можливе примусове видворення.

Дехто з цих громадян розповів, що залишив Білорусь ще у 2020 році через участь у протестах проти режиму Лукашенка, побоюючись переслідувань або арештів у разі депортації.

"Я опублікувала багато дописів у соціальних мережах на підтримку України та проти диктатури Лукашенка. Нас можуть заарештувати лише за лайк під публікацією. А я робила публікації", – сказала білоруска на імʼя Тетяна.

У відповіді на запит SIC Notícias, AIMA заявило, що наказ про добровільний виїзд може бути виданий будь-якій особі, яка отримала тимчасовий захист, незалежно від віку.

Окремо стало відомо про випадок, коли 10-річній дівчинці, яка народилася в Росії у сім’ї українських батьків, було скасовано статус тимчасового захисту у Португалії. За словами адвоката родини Даніели Кастро, органи вважають, що дівчинка може повернутися до своєї країни народження через відсутність конфлікту там.

