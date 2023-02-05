ВОЙНА В Украине Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставок Израилем оружия в Украину

2023-02-05 14:00

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху изучит возможность поставок вооружений Украине с учетом национальных интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политика французскому телеканалу LCI.

Он напомнил, что вопрос вооружений был проанализирован и отвергнут предыдущим израильским правительством.

"Я изучу возможность и отвечу по этому поводу в наиболее адекватной манере. Рассмотрю в соответствии с нашими национальными интересами", - отметил Нетаньяху.

В то же время премьер добавил, что Израиль продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь.