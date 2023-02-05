Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставок Израилем оружия в Украину

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху изучит возможность поставок вооружений Украине с учетом национальных интересов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политика французскому телеканалу LCI.
Он напомнил, что вопрос вооружений был проанализирован и отвергнут предыдущим израильским правительством.
"Я изучу возможность и отвечу по этому поводу в наиболее адекватной манере. Рассмотрю в соответствии с нашими национальными интересами", - отметил Нетаньяху.
В то же время премьер добавил, что Израиль продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь.