Мир Израиль значительно усилит охрану своих посольств по всему миру

2025-05-24 10:31

Израиль усилит охрану своих посольств по всему миру. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети X.

Политик заявил, что возмущен "ужасным антисемитским" убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.

Премьер Израиля поговорил с генеральным прокурором США Пэм Бонди, которая рассказала обо всем, что известно на данный момент о личности убийцы и двух сотрудников посольства. Прокурор пообещала, что США привлекут убийцу к ответственности.

"Мы являемся свидетелями ужасной цены антисемитизма и дикого подстрекательства против государства Израиль. Кровавые наветы против Израиля имеют цену крови, и с ними нужно бороться всеми силами", - заявил Нетаньяху.

Глава правительства поручил усилить безопасность в дипломатических миссиях Израиля по всему миру и для представителей государства.