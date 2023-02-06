ВОЙНА В Украине фото Во временно аннексированном Крыму резко активизировалось партизанское движение

2023-02-06 11:33

Активисты партизанского движения Желтая лента напомнили жителям Севастополя и Симферополя, что Крым - это Украина, а 2023 год - это год восстановления территориальной целостности Украины в пределах 1991 года.

 "Активисты движения Желтая лента в Симферополе и в Севастополе расклеили очередные листовки, где мы напоминаем рашистам, что 2023 год - это год восстановления территориальной целостности Украины в пределах 1991 года. Граждане Украины, проживающие на ТОТ АР Крым все понимают и ждут освобождения от рашистов, они ждут возвращения украинского флага", - сообщает ТГ-канал партизанского движения.

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