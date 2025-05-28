Политика Західні союзники України вже зняли усі обмеження на використання далекобійної зброї

2025-05-28 16:41

Західні союзники України ще кілька місяців тому вирішили зняти обмеження на використання далекобійної зброї, яку вони їй надали. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Bloomberg.

"Наскільки мені відомо, і як я повідомляв учора, країни, які мали обмеження за дальністю, зняли ці обмеження", - заявив Мерц.

Під час сьогоднішнього візиту до Фінляндії канцлер повідомив: "Я описав те, що відбувалося протягом місяців, а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами своїх кордонів".

Напередодні у Берліні Фрідріх Мерц заявив, що в України більше немає обмежень за дальністю для зброї, яку постачають їй Німеччина, Велика Британія, Франція і США.