ВОЙНА В Украине фото США перекинули озброєний сотнею крилатих ракет есмінець USS Nitze до Чорного моря

2023-02-10 22:12

США перекинули озброєний майже сотнею крилатих ракет есмінець USS Nitze до входу в Чорне море на тлі повідомлень про підготовку нового російського наступу в Україні та погроз путлєра відповісти «не тільки бронетехнікою» на постачання Києву західних танків.

Пройти безпосередньо в Чорне море флоту США не дозволяє конвенція Монтре, згідно з якою під час бойових дій протоки Босфор та Дарданелли закриваються Туреччиною для військових кораблів, не приписаних до чорноморських портів.

Тим не менш, перебуваючи поблизу Стамбула, USS Nitze здатний дотягнутися ракетами до тимчасово окупованого Криму, Ростовської області та Краснодарського краю.