ВІЙНА В Україні СБУ вдалося попередити низку терактів в метро і ТРЦ Києва, які готували ворожі спецслужби

2025-11-15 13:34

Російська ФСБ готувала низку терактів у київському метро і великих торговельно-розважальних центрах (ТРЦ), а також замовні вбивства відомих українців. Про це повідомила , яСБУ.

"Завдяки діям на випередження СБУ зірвала плани ворога і встановила особу організатора замовних злочинів. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігурант підшукував "однодумців" для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ. Серед них були його місцеві знайомі, які за своїм віком не підлягали мобілізації в Україні.

СБУ задокументувала спробу "маршрутизації" до Києва завербованого ворогом жителя Криму, який перетнув кордон України через треті країни. Після прибуття до Києва, агент отримав від резидента з Криму координати схрону, з якого мав забрати пістолет Макарова.

Встановлено, що з цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи. Також він отримав завдання на підготовку терактів у декількох ТРЦ та на станції метро. Для цього агент отримав інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП).

"Кожна вибухівка мала бути обладнана мобільним телефоном для дистанційного підриву в годину пік, коли на локаціях було б найбільше зосереджено людей. Таким чином ворог планував поширити панічні настрої серед мешканців столиці, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві", – розповіли у спецслужбі.

СБУ завчасно викрила агента і задокументувала всі його контакти з ФСБ, які відбувались через резидента з Криму.

Наразі слідчі заочно повідомили резиденту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111);
терористичний акт (ч.2 ст.258);
незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.263).
Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

