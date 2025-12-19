Ердоган відреагував на інцидент зі збитим турецькими винищувачами безпілотником над Чорним морем

Анкара застерігає російську та українську сторони від дій, що можуть створити загрозу судноплавству в Чорному морі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після інциденту зі збитим безпілотником у районі Чорного моря, повідомляє місцева газета Daily Sabah
"Нещодавні взаємні атаки створюють серйозну загрозу морському судноплавству в Чорному морі. Атаки, цілями яких стають комерційні та цивільні судна, невигідні нікому. Ми передали чіткі попередження щодо цієї проблеми обом сторонам", - заявив турецький лідер.
З такою заявою глава Туреччини виступив на заході за участю турецьких дипломатів в Анкарі.
Однак саме питання дрона над Чорним морем турецький президент не прокоментував.
Як відомо, Міністерство оборони Туреччини днем раніше заявило, що винищувачі F-16 ВПС Туреччини збили безпілотник, який наблизився до повітряного простору країни з боку Чорного моря.