Ердоган відреагував на інцидент зі збитим турецькими винищувачами безпілотником над Чорним морем

2025-12-19 11:34

Анкара застерігає російську та українську сторони від дій, що можуть створити загрозу судноплавству в Чорному морі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після інциденту зі збитим безпілотником у районі Чорного моря, повідомляє місцева газета Daily Sabah

"Нещодавні взаємні атаки створюють серйозну загрозу морському судноплавству в Чорному морі. Атаки, цілями яких стають комерційні та цивільні судна, невигідні нікому. Ми передали чіткі попередження щодо цієї проблеми обом сторонам", - заявив турецький лідер.

З такою заявою глава Туреччини виступив на заході за участю турецьких дипломатів в Анкарі.

Однак саме питання дрона над Чорним морем турецький президент не прокоментував.

Як відомо, Міністерство оборони Туреччини днем раніше заявило, що винищувачі F-16 ВПС Туреччини збили безпілотник, який наблизився до повітряного простору країни з боку Чорного моря.