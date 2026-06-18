ВІЙНА В Україні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив з начальникм Штаба сил Румунії безпеку Чорного моря

2026-06-18 10:32

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і начальник Штабу оборони Збройних сил Румунії Георгіце Влад обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та виклики через агресію росії проти України. Про це генерал повідомив у Telegram.



"Провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних cил Румунії генералом Георгіце Владом. Обговорили поточну безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та виклики, що постають перед нашими державами в умовах триваючої російської агресії проти України", - написав він.

За словами Сирського, окрему увагу приділили питанням моніторингу безпекового середовища, обміну інформацією та подальшого посилення взаємодії між військовими структурами країн. Наголосили на важливості підтримання постійного діалогу та координації дій для своєчасного реагування на загрози в Чорноморському регіоні.



Головнокомандувач ЗСУ поінформував румунського колегу про поточну оперативну обстановку на фронті, зазначив, що для зниження наступального потенціалу противника, зокрема його спроможностей завдавати масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, Сили оборони України продовжують ефективно застосовувати засоби Deep Strike та Middle Strike.



"Тим часом Росія і надалі завдає повітряних ударів поблизу кордонів із державами-членами НАТО, свідомо створюючи додаткові ризики для регіональної безпеки. Черговим підтвердженням безвідповідальної політики Кремля став випадок, коли російський ударний безпілотник уразив десятиповерховий житловий будинок у румунському місті Галац. Такі дії військ РФ демонструють повне нехтування міжнародним правом, безпекою цивільного населення та свідчать про готовність росії й надалі дестабілізувати безпекову ситуацію в регіоні", - наголосив Сирський.



У розмові з Владом головком також відзначив військову допомогу, яку Румунія надає Україні, зокрема завдяки внескам до програм PURL та SAFE.