Политика видео Трухин вместо леса пошел на сделку со следствием - потерял мандат и 6 млн грн

2023-02-24 17:32

Нардеп Трухин, он же «давай я тихонечко в лес уйду», пошел на сделку со следствием и признал, что предлагал взятку

По условиям соглашения, Трухин обязуется в течение месяца перечислить 6 млн грн в поддержку ВСУ. В частности, на проект United24 и "Армия дронов". Также "слуга" должен заплатить штраф – 68 тысяч грн. Это максимальная сумма штрафа по статье, которую инкриминируют Трухину.

Только вопрос, откуда у бедного нардепа столько денег?

Также на вчерашнем заседании Рада одобрила снятие с Александра Трухина полномочий нардепа.