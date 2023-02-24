Нардеп Трухин, он же «давай я тихонечко в лес уйду», пошел на сделку со следствием и признал, что предлагал взятку
По условиям соглашения, Трухин обязуется в течение месяца перечислить 6 млн грн в поддержку ВСУ. В частности, на проект United24 и "Армия дронов". Также "слуга" должен заплатить штраф – 68 тысяч грн. Это максимальная сумма штрафа по статье, которую инкриминируют Трухину.
Только вопрос, откуда у бедного нардепа столько денег?
Также на вчерашнем заседании Рада одобрила снятие с Александра Трухина полномочий нардепа.