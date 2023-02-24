Политика видео Трухин вместо леса пошел на сделку со следствием - потерял мандат и 6 млн грн

2023-02-24 17:32

Нардеп Трухин, он же «давай я тихонечко в лес уйду», пошел на сделку со следствием и признал, что предлагал взятку

По условиям соглашения, Трухин обязуется в течение месяца перечислить 6 млн грн в поддержку ВСУ. В частности, на проект United24 и "Армия дронов". Также "слуга" должен заплатить штраф – 68 тысяч грн. Это максимальная сумма штрафа по статье, которую инкриминируют Трухину.

Только вопрос, откуда у бедного нардепа столько денег? 

Также на вчерашнем заседании Рада одобрила снятие с Александра Трухина полномочий нардепа. 

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Руководство Минвосстановления спровоцировало международный скандал 2023-02-23 16:37
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