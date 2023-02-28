ВОЙНА В Украине Зеленский: Нужно начать переговоры о членстве в ЕС

2023-02-28 17:30

Именно Украина объединила ЕС как никогда раньше и сейчас защищает европейские ценности для будущих поколений, отметил президент.

В этом году пришло время для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Twitter во вторник, 28 февраля.

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это. Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и закрепила за собой статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве", – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что именно Украина объединила ЕС как никогда раньше.

"Именно Украина объединила ЕС как никогда раньше. Именно Украина защищает европейские ценности для будущих поколений. Вместе в борьбе, вместе в победе. Да здравствует Европа! Да здравствует свобода!", – отметил президент.

Ранее Зеленский заявил, что Украина документально зафиксировала намерение вступить в ЕС. Это произошло во время саммита Украина-ЕС.

А премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца 2023 года Украина хочет быть готовой к переговорам о полноправном членстве в Евросоюзе, а до конца 2024 года – к членству в ЕС.