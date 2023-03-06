ВОЙНА В Украине Когда на россии закончатся "военные инструменты" для ведения войны в Украине

2023-03-06 11:33

На россии закончатся "военные инструменты" для достижения своих целей в войне в Украине до конца этой весны. Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью USA TODAY.

"россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика не в состоянии покрыть эти потери. Она сменила свою военную цепь командования", - отметил Буданов.

Он уточнил, что если оккупанты не достигнут этой весной своих целей, в россии закончатся "военные инструменты. Буданов предусмотрел, что Украина и россия ведут "решающую битву этой весной, и эта битва будет последней до окончания этой войны". Никаких конкретных доказательств для подтверждения своих утверждений он не предоставил, уточнили СМИ.

Как указывает издание, прогноз Буданова согласуется с консенсусной точкой зрения независимых военных аналитиков о том, что на россии сейчас не хватает боеприпасов, военного снабжения.