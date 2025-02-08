Глава МИД Турции заявил, что война в Украине вполне может закончится до июня 2025 года

Турция ожидает, что мирные инициативы по Украине будут конкретизированы в ближайшее время. Вероятно, это произойдет в июне 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан в интервью Anadolu.
По его словам, Турция рассчитывает на начало инициативы по урегулированию войны в Украине в ближайшее время. Вероятно, до июня этого года.
"Мы слышим ряд инициатив президента США Дональда Трампа по этому поводу. Но для встречи лидеров РФ и США необходима закулисная работа, подготовка к ней", - подчеркнул глава МИД Турции.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине".