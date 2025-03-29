ВОЙНА В Украине Разведка раскрыла реальные сроки, до которых враг стремится завершить войну против Украины

2025-03-29 16:45

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал, что россия стремится завершить войну против Украины до 2026 года, поскольку затяжная война не позволит ей конкурировать с США и Китаем. Об этом он заявил во время круглого стола "Новые контуры европейской безопасности".

По его словам, кремль разработал 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре - Польши.

В Москве также подготовили геополитический прогноз на 2026-2035 годы, в котором определено, что война против Украины должна завершиться до 2026 года.

"Иначе, если война продолжится еще 5-10 лет, россия никогда не сможет догнать и стать на один уровень с США и Китаем", - отметил представитель ГУР.

Скибицкий подчеркнул, что Украина играет ключевую роль в новой системе европейской безопасности.