ВОЙНА В Украине фото Стало известно имя расстрелянного на камеру украинского героя за слова "Слава Украине"

2023-03-07 14:32

Погибшим военным, видео расстрела которого появилось в сети, по предварительным данным, является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля после боевых действий в районе города Бахмут.

По информации 30-й отдельной механизированной бригады, тело украинского военнослужащего находится на временно оккупированной территории.

"Окончательное подтверждение личности может быть установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным соцсетей, погибшего зовут Владимир Виченко.

Напомним, в сети появилось видео, где российские военные расстреляли безоружного украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел пленного украинского военнослужащего - нарушение Женевских конвенций и очередное военное преступление России.

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