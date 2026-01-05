ВІЙНА В Україні ЗСУ зірвали спробу рашистів форсувати Сіверський Донець в Бахмутському районі

2026-01-05 12:29

Окупанти застосовують тактику малих груп для інфільтрації у село Дронівка Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області. Загарбники також намагається обійти українські позиції, використовуючи дорогу Сіверськ-Закітне. Про це повідомила 81 окрема аеромобільної Слобожанської бригади (81 ОАемБр) на своєму Telegram-каналі в понеділок, 5 грудня.

"Також помітна активізація ворога з боку населеного пункту Ямпіль - в більшості це марні спроби переправити живу силу на моторизованих гумових човнах через річку Сіверський Донець та закріпитись на прибережній території.

Окрім цього, ворог намагається підтягувати артилерію та розгортати пункти дислокації пілотів поблизу північно-східної околиці населеного пункту Дронівка та у Серебрянському лісництві", - йдеться в повідомленні.

Основна мета росіян - взяти під контроль прибережну частину Сіверського Донця та села Дронівка, Платонівка, Закітне, щоб стягувати ресурси, розгортати позиції артилерії та БПЛА і контролювати логістичне забезпечення.

"Підрозділам 81 бригади вдається вчасно виявляти ворога та наносити миттєвого ураження як по живій силі противника, так і по статичних цілях. Такі злагоджені дії дозволяють зупинити просування росіян у напрямку селища Дронівка та інших населених пунктів, які знаходяться у смузі відповідальності", - розповіли у 81 ОАемБр.

Військові зазначили, що загальна обстановка у районі їх відповідальності залишається напруженою.