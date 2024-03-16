ВОЙНА В Украине ВСУ оттеснили оккупантов с позиций на Бахмутском направлении: детали от аналитиков

2024-03-16 11:30


За прошедшие сутки под Бахмутом на Донетчине продолжались позиционные бои. Отмечается, что украинские военные оттеснили оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Впрочем, со ссылкой на действующего в районе Бахмута командира украинского батальона сообщает, что ВСУ оттеснили захватчиков с неустановленных позиций на Бахмутском направлении. Также отмечается, что захватчики не продвинулись в окрестностях Ивановского на западе от Бахмута за последние полторы недели.

Отмечается, что позиционные бои продолжались: северо-восточнее Бахмута в районе Белогоровки и Раздолевки; северо-западнее Бахмута — в районе Богдановки; к западу от Бахмута – в районе Ивановского; юго-западнее Бахмута — в районе Клещиевки и Андреевки и к югу от Бахмута — в районе Нью-Йорка.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали о "горячих" участках на Бахмутском направлении. По словам главы прессслужбы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, захватчики не могут продвигаться на этом участке фронта. Оккупантов сдерживают украинские защитники.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ситуация напряжена: в ВСУ рассказали о "горячих" участках на Бахмутском направлении

2024-03-14 19:15

Сегодня - День добровольца. Главнокомандующий Александр Сырский обратился к украинцам

2024-03-14 12:30

роССияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении, - Генштаб

2024-03-11 16:05

Эксперт объяснил, когда ВСУ могут перейти в контрнаступление

2024-03-07 17:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ оттеснили оккупантов с позиций на Бахмутском направлении: детали от аналитиков

2024-03-16 11:30

Оккупанты летом пойдут в новое наступление: в ISW тревожат прогнозом

2024-03-16 09:30

документ Міноборони вводить новий алгоритм рекрутингу на військову службу - що саме змінилося

2024-03-15 21:36

Цивилизованный мир полностью перестал воспринимать армию рф, как серьезную угрозу

2024-03-15 19:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ оттеснили оккупантов с позиций на Бахмутском направлении: детали от аналитиков 2024-03-16 11:30
Оккупанты летом пойдут в новое наступление: в ISW тревожат прогнозом 2024-03-16 09:30
документ Міноборони вводить новий алгоритм рекрутингу на військову службу - що саме змінилося 2024-03-15 21:36
Цивилизованный мир полностью перестал воспринимать армию рф, как серьезную угрозу 2024-03-15 19:31