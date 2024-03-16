ВОЙНА В Украине ВСУ оттеснили оккупантов с позиций на Бахмутском направлении: детали от аналитиков

2024-03-16 11:30



За прошедшие сутки под Бахмутом на Донетчине продолжались позиционные бои. Отмечается, что украинские военные оттеснили оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Впрочем, со ссылкой на действующего в районе Бахмута командира украинского батальона сообщает, что ВСУ оттеснили захватчиков с неустановленных позиций на Бахмутском направлении. Также отмечается, что захватчики не продвинулись в окрестностях Ивановского на западе от Бахмута за последние полторы недели.

Отмечается, что позиционные бои продолжались: северо-восточнее Бахмута в районе Белогоровки и Раздолевки; северо-западнее Бахмута — в районе Богдановки; к западу от Бахмута – в районе Ивановского; юго-западнее Бахмута — в районе Клещиевки и Андреевки и к югу от Бахмута — в районе Нью-Йорка.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали о "горячих" участках на Бахмутском направлении. По словам главы прессслужбы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, захватчики не могут продвигаться на этом участке фронта. Оккупантов сдерживают украинские защитники.