ВОЙНА В Украине Ситуация напряжена: в ВСУ рассказали о "горячих" участках на Бахмутском направлении

2024-03-14 19:15

Российские захватчики не могут продвигаться на Бахмутском направлении. Оккупантов сдерживают украинские защитники. Впрочем, ситуация на этом участке фронта "остается очень напряженной и горячей".

Об этом сообщил во время телемарафона глава прессслужбы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников.

Он отмечает, что "враг не может продвинуться по каким-либо направлениям Бахмутского отрезка фронта". Впрочем, оккупанты все же атакуют на нескольких позициях.

"В направление Часового Яра — это Богдановка. Именно она страдает от постоянных штурмов. Это Ивановское, которое прикрывает трассу 0504 на Константиновку. Здесь враг также пытается нас постоянно контратаковать, штурмовать. Не дает покоя Клищиевке и Андреевке. Здесь продолжаем наблюдать мощные попытки. выбить нас с позиций", — рассказал Калашников.

По словам военного, российская артиллерия работает постоянно – и днем, и ночью. Также захватчики используют фугасные авиационные бомбы.

Напомним, американские аналитики ISW полагают, что на фронте существует риск российского прорыва. Если проблема дефицита боеприпасов и другого военного оборудования в Украине не решится в ближайшее время, то это может обернуться угрозой для ВСУ.