ВОЙНА В Украине “Курочка по зернышку: как бывший “регионал” поставил на счетчик зерновую сделку”

2023-03-15 13:29

По данным Государственной таможенной службы, за прошлый год Украина экспортировала более 22 млн тонн сельскохозяйственной продукции в рамках зерновой сделки. Но уже через полгода рекордной перевалки аппетиты её кураторов из Кабмина вывели на коррупционный след целое FinCEN (подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями).

Зерновая сделка

Блокирование портов Одесской области было одним из рычагов шантажа со стороны агрессора. Относительно небольшая доля Украины в мировом обороте зерна поставила под угрозу голодных бунтов множество развивающихся стран. Однако в рф недооценили неприятие цивилизованным миром подобных методов. Спустя несколько месяцев и потопленных судов агрессора родилась знаменитая зерновая сделка. На днях кремль заявил об очередном “жесте доброй воли” и одобрил пропуск судов мимо оккупированного Крыма еще на два месяца. Впрочем, в нынешней ситуации никакого другого жеста никто уже не ожидал.

Зерновую сделку массово освещали, сделав её топ-темой Одесской области и гуманитарной визитной карточкой Украины в мировой прессе. Казалось бы – при таком внимании “дерибанить” по-старому никто не решится. Но уже через полгода теневые схемы попали в поле зрения профильных служб наших главных партнеров. И даже после этого организаторы махинаций и поборов решили не останавливаться. Европейские СМИ до сих пор публикуют материалы про теневую сторону сделки встык с новостями про финансовую помощь Украине.

Волки, овцы и козлы отпущения

Еще до озабоченности американского FinCEN процессом оформления грузов заинтересовалась Служба безопасности Украины. В процессе разработки темы раскрылась схема, по которой часть зерна проходила неучтенной и по завышенной стоимости. 370 компаний скупали у аграриев продукцию, которая в итоге отправлялась на мировой рынок через несколько крупных монополий с явными признаками высоких рисков. К реализации СБУ приступила в разгар новогодних праздников. Уже 3 января СМИ пестрили заголовками про успех спецслужбы и масштабные оперативно-следственные действия. Однако на выходе колоссальные наработки вылились в 10 козлов отпущения, которыми сделали верхушку местной таможни. Министерство инфраструктуры, курирующее зерновую сделку, содействовать СБУ в очищении своих рядов категорически не захотело.

Помимо махинаций с фирмами-прокладками кураторы зерновой сделки зарабатывали с нее еще несколькими способами. Об этом на своей странице Facebook пишет Николай Мельник, представитель Аналитической группы “Левиафан”, который сейчас проходит службу в ВСУ. “Злые языки говорят, что за перевалку 1 тонны зерновых в карман чиновникам идет до 10 долларов США. Это космические суммы, если учесть, что Украина экспортировала 22 млн тонн зерновых в 2022 году. Третий способ – плата за место в очереди на судозаход. То есть, хочешь чтобы твои суда пользовались “зерновым коридором”, плати. Не хочешь – гуляй. Уже, кстати, есть обращения в Кабмин от компаний, которые не хотят платить”, — пишет Николай Мельник.

Отметим, что по нашим данным, все эти схемы не отменяют и традиционного “теневого налога” портовиков. Так заход любого судна в гавани области стоит около 10 тыс долл США. При этом, кураторы поборов руководствуются уголовным принципом “вход рубль — выход два”. То есть, к упомянутой сумме владелец должен добавлять еще около 20 тыс долл США для выпуска груза в море. В среднем же ежемесячно через порты Одесской области проходит около 150 судов.

Старая школа на новых потоках

Николай Мельник в своих публикациях регулярно упоминает и связку имен главных бенефициаров сотен миллионов в валюте. Точнее, их кураторов из Министерства инфраструктуры. С ним созвучны и многочисленные материалы СМИ про коррупцию в морской отрасли. Основным куратором зерновой сделки они называют заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова. На эту должность его подтянул текущий глава Министерства Александр Кубраков сразу после своего назначения летом 2021 года. Васьков в отрасли человек далеко не случайный. Свой путь он прошел от высоких кабинетов Одесского порта, успев даже посидеть в местном горсовете с удостоверением “регионала”. Ни люстрация, ни масштабная военная интервенция “старших братьев” политсилы беглого президента не помешали становлению Васькова на новые потоки. Даже после скандального возвращения с повышением он умудрился попасть в поле зрения Национальной полиции и Генпрокуратуры за многомиллионные убытки государственным компаниям, созданным от Министерства в 2020-2021 годах. В свою очередь, на ключевые посты зерновой сделки Васьков сосватал своих кумовьев — Руслана Сахаутдинова и Вячеслава Вороного. И это только часть хитросплетений морских узлов.

Свистать всех наверх!

Если аккумулировать цепочки имен и скандалов вокруг современной верхушки морской отрасли Украины — легенда про 10 таможенников, отданных СБУ на заклание, выглядит еще никчемнее. Так одним ставленников Васькова стал Евгений Игнатенко, новый глава Морской администрации. В это кресло он пересел из уютного офиса топ-менеджера компании “Нибулон”, одного из главных титанов зернового бизнеса Украины. Игнатенко сменил на хлебном посту Виталия Кондратьева. Последний знатно оскандалился перед рокировкой. В частности, он стал известным за надбавки окладов в своем ведомстве в размере 600% — “за интенсивность труда”. Но от потоков его далеко не отлучили, отправив пересидеть тяжелый период в подведомственной “Гидрографии”. Перечислять “зашквары” пула Васькова можно очень долго. В феврале СБУ заявила про разоблачение руководства АМПУ, которое в 2018 году присвоило 90 млн грн на дноуглубительных работах в Южном. Есть даже несколько скандалов по статьям разглашения гостайны и госизмены. Также недавно СБУ и Офис Генпрокурора обнаружили подпольные склады на территории портов Одесской области. В них нашли более 160 тыс тонн железной руды, которая через хитрые комбинации юрлиц принадлежала олигарху-фавориту кремля Алишеру Усманову. В итоге сырье стоимостью почти 2 млрд грн изъяли, но “пустить кровь” своим ставленникам Министерство так и не позволило.

Капитан покидает судно последним

В целом, после скандала вокруг зерновой сделки, вышедшего на международный уровень, СБУ разработало целый ряд прецедентных дел в морской отрасли. Но из раза в раз пул Васькова выходил сухим из воды, подставляя под статью мелких звеньевых своих схем. Так в декабре разгорелся скандал вокруг теневых схем дипломирования и сертифицирования.

Под каток бросили Кристину Король, руководительницу локальной и молодой общественной организации по защите моряков. По данным следствия и по словам ее же бывшего мужа, вместе со своими старшими партнерами она реализовывала схему выдачи документов в обход компьютерной системы. И то — СБУ сумела отправить ее в камеру СИЗО после того, как Король решила расширить свою деятельность на поле нелегального выпуска военнообязанных моряков за границу. Правда, девушке очень быстро собрали солидный залог, а защитой занялся адвокат Маси Найем. Его брат Мустафа Найем также является заместителем министра Кубракова.

Примечательно, что сразу после громкого ареста 30 декабря 2022 года Васьков сумел продавить скандальное постановление No1499. Этот документ не просто перечеркивал цифровые нововведения в дипломировании моряков. Он создал целый ряд предпосылок для глобального падения востребованности украинских моряков на международном рынке труда. Теперь “корочки” капитанов будут одобрять методом поднятия руки люди, которые даже не обязаны иметь хоть какое-то отношение к отрасли. Также упраздняется необходимость в магистратуре морских ВУЗов, периодическое подтверждение квалификации, значительно уменьшается необходимый стаж и не только. Эксперты уже называют это постановление катастрофой.

Берегов не видно

Несмотря на череду скандалов и пристальное внимание спецслужб, останавливаться на достигнутом команда Васькова не собирается.

От безнаказанности, подкрепленной девятизначными зерновыми потоками в долларовом эквиваленте, чиновников буквально понесло. Во время активной подготовки к сбору озимых и новой посевной кампании, Васьков и Кубраков решили продать сразу несколько портов Одесской области частным лицам. В феврале за 200 млн грн с молотка ушел Морской торговый порт Усть-Дунайск. Следом за ним за 220 млн грн одобрили приватизацию Белгород-Днестровского “коллеги”. Можно еще долго перечислять “заслуги” ставленников Васькова. Чего только стоит водоворот событий в Морской поисково-спасательной службе. Здешний руководитель Виктор Сударев, обвесившись орденами, устроил глобальную зачистку несогласной части коллектива после своего сомнительного восстановления.

Ряд уголовных производств о бюджетных махинациях на предприятии не помешал ему в разгар кризиса пандемии заказать Потапа ведущим на свадьбу дочери. При этом принудительно-добровольных 7% отчислений от зарплатного фонда на счета профсоюза не хватает даже на медицинскую страховку спасателей. И если украинская публика уже привыкла к резонансным делам и заголовкам, то вынос ссора в международную плоскость чреват для национального имиджа. Европейским и американским обывателям вряд ли добавят желания помогать Украине многомиллионные расследования, которые заканчиваются на уровне примитивных коррупционных клерков. И чем больше будет таких материалов, тем теснее может стать зерновой коридор для и так потрепанного войной аграрного сектора.

Источник: informator