ВОЙНА В Украине ЕЩЁ ОДИН ПОРТ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ УЙДЕТ С МОЛОТКА

2023-01-31 11:41

Стало известно, что до конца зимы Белгород-Днестровский морской торговый порт будет выставлен на приватизацию. Об этом заявил начальник регионального отделения Фонда по Одесской и Николаевской областям Александр Славский. «До конца января или в первых числах февраля мы сможем выставить на аукцион Белгород-Днестровский морской торговый порт», — рассказал он.

Как и в случае с продажей Усть-Дунайского порта, чиновники заявляют, что порт в Белгороде-Днестровском убыточный для государства и не приносит денег даже для выплат зарплат работникам. Однако, по данным руководства предприятия, только за полгода 2022г. с момента возобновления работы Белгород-Днестровский морской торговый порт увеличил грузооборот в 100 раз по сравнению с результатами 2021 года. В итоге только за полгода 2022 года предприятие обработало больше грузов, чем за последние три года в целом. Это позволило выплатить свыше 20 млн грн зарплаты. В том числе погасить 8,3 млн грн задолженности за прошлые годы.

Несмотря на выравнивание ситуации в порту, профильное министерство и ФГИУ все же выставляют Белгород-Днестровский морской торговый порт. Не удивительно, если и этот порт будет продан по цене элеватора, как это произошло при продаже Усть-Дунайского порта  а разница между предложениями участников сделки составит всего лишь 100 гривен. 

Но, судя по всему, руководству Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сейчас не до выяснения перспектив порта. Главное – быстрее и выгоднее (не для государства) продать имущество. Напомним, главным идейным вдохновителем продажи украинских портов является замминистра инфрастуктуры Юрий Васьков. И, зная широко представленные в СМИ, способности Юрия Васькова, покупателем порта станет никому не известная условно «винницкая» фирма или же иностранная компания из Канады, ОАЭ или Панамы, именно там «прописаны» многочисленные фирмы-прокладки Васькова и его подельников…

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