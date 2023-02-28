ВОЙНА В Украине НАБУ взялось за Пивоварского, на очереди Васьков

2023-02-28 12:11

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) просит суд применить к бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому меру пресечения в виде залога в 20 млн грн. Об этом Пивоварский сообщил на своей странице в Facebook. НАБУ сообщило о подозрении Пивоварскому 22 февраля. По версии следствия, в июле 2015 года министр вместе с первым заместителем Владимиром Шульмейстером обеспечил принятие приказа, который позволил частным компаниям взимать корабельный сбор в морском порту "Южный" вместе с ГП "Администрация морских портов Украины" в пропорции 50:50.

По закону, взыскание такого сбора является исключительной прерогативой государственного предприятия как пользователя акватории порта, принадлежащего государству.

Одним из бенефициарных владельцев этих частных компаний оказался бизнесмен Алексей Федоричев, которому позже сообщили о подозрении в коррупции в ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", объявили в розыск и на которого наложили санкции.

По результатам экспертизы, только в течение 2017-2021 годов из-за этого приказа государство недополучило более $30 млн. Напомним, Пивоварский занимал пост министра инфраструктуры Украины в 2014-2016 годах. А замом у него был все тот же хорошо и скандально известный Юрий Васьков. Как отметил эксперт Аналитического центра «Левиафан» Николай Мельник, Васькову все же придется «присесть» вместе с его боссом Пивоварским.

«В 2015 году Юрий Васьков становится замминистра морского транспорта, тащив две главные «темки»: скидки от портовых сборов и буксирный картель (про картели - позже Правила взимания портовых сборов регулировались приказом Мининфраструктуры N 316 и Васкова, будучи в 2015 году бенефициаром всех офшорных счетов агентства Odemara заинтересованных в дополнительном доходе. Далее "Братская" ТИС, поддерживающая Порошенко в 2019 году, дала умному замминистра "эксклюзивную монополию" на новом терминале Нептуна. В настоящее время экс-министр Пивоварский, и экс-глава тарифной комиссии Шульмайстер, пошли на сделку со следствием и дают показания по всем, кто был в теме). Теперь кошельку Кубракова Юрию Васькову станет еще сложнее жить в этом мире.

Юра, я же говорил не трогай меня) теперь не уйдёшь, придется сидеть" - написал на своей странице в соцсети Николай Мельник.