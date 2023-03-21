ВОЙНА В Украине Украинка отсудила у Приватбанка 65 000 гривен, которые украли у нее мошенники

2023-03-21 12:27

Еще в прошлом году неизвестные мошенническим способом сняли с кредитки женщины 65 732 гривны. Потерпевшая сразу обратилась в банк и полицию, однако результата это не дало. Поэтому женщина обратилась с исковым заявлением в суд.

Представители банка заявили в суде, что клиентка сама несет полную ответственность за несанкционированное снятие денег с карточного счета третьими лицами.

Однако суд рассмотрел аргументы сторон и решил: банк обязан полностью возмещать ущерб потерпевшей.

В результате Приватбанк обязали вернуть на счет клиентке 65 732 гривны и отменить все начисленные ей проценты и пеню.

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