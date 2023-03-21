Еще в прошлом году неизвестные мошенническим способом сняли с кредитки женщины 65 732 гривны. Потерпевшая сразу обратилась в банк и полицию, однако результата это не дало. Поэтому женщина обратилась с исковым заявлением в суд.
Представители банка заявили в суде, что клиентка сама несет полную ответственность за несанкционированное снятие денег с карточного счета третьими лицами.
Однако суд рассмотрел аргументы сторон и решил: банк обязан полностью возмещать ущерб потерпевшей.
В результате Приватбанк обязали вернуть на счет клиентке 65 732 гривны и отменить все начисленные ей проценты и пеню.