Жизнь В Украине заблокировали Telegram-группы, в которых мошенники выманивали деньги у подростков

2025-04-09 10:29

В Украине заблокировали четыре Telegram-группы, с помощью которых злоумышленники выманивали деньги у подростков. Администраторы публиковали там фейковую информацию и клевету на несовершеннолетних, а затем требовали от них деньги за ее удаление. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирщины.

Злоумышленники, имея целью незаконное обогащение за счет средств других лиц, в основном несовершеннолетних, в мессенджере Telegram создали группы, размещали там информацию унизительного характера, а именно: фото-, видео- материалы с нецензурными надписями, которые не соответствовали действительности.

"Жертве" отправляли перечень цен на предоставление услуг по удалению таких постов. Удаление происходило лишь после поступления средств на карты злоумышленников.

Общее количество подписчиков указанных групп составило около 10 тысяч человек.

Установлено лицо организатора деятельности этих групп и сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. В настоящее время деятельность групп прекращена.

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